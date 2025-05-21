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«Нас кормили обещаниями, что виза «вот-вот будет»

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  • 21.05.2025, 15:31
«Нас кормили обещаниями, что виза «вот-вот будет»

Белоруска устала ждать возврата денег за тур и пошла в суд.

История с туристическим агентством «Адпачынак» началась в мае 2024 года, когда мать девушки заключила договор на тур с визовой поддержкой. Однако визу получить не удалось, а полный возврат оплаченных заранее денег был невозможен, пишет Onliner.

После долгой переписки клиентка-пенсионерка и ее дочь решили подать в суд и выяснили, что это не первый случай задержки выплат именно в этом агентстве. Они обратились к руководителю компании, чтобы понять, что пошло не так.

«Несколько месяцев нас кормили обещаниями»

— В мае прошлого года мы заключили договор с агентством «Адпачынак» на тур с визовой поддержкой по маршруту Вроцлав — Дрезден, — рассказывает дочь пострадавшей женщины Наталья. — Все было официально: мы оплатили туруслугу и часть стоимости тура (в сумме 1091 рубль).

Сначала нам обещали испанскую визу, оформление которой занимает минимум 45 дней. Позже речь шла уже о греческой визе — как более простой и быстрой альтернативе на тот момент.

На протяжении нескольких месяцев нас кормили обещаниями, что виза «вот-вот будет», но в июле стало ясно: документы никто не подавал. Задержку объясняли разными причинами. Сначала директор ссылался на общую сложную ситуацию с получением виз, затем — на неэффективную работу посредника, через которого якобы осуществлялась запись в визовый центр. Позже добавились личные обстоятельства — он утверждал, что был занят решением семейных вопросов и не мог своевременно заняться ситуацией.

19 июля 2024 года мы подали заявление о возврате денег. Директор лично обещал, что все вернет в течение недели. Однако деньги возвращались частями и только после регулярных ежедневных звонков с нашей стороны. Мы звонили ему почти через день, но каждый раз слышали новые оправдания.

Как журналисты выяснили из документов, до суда агентство вернуло клиентке 643 рубля. В остатке значились около 450 рублей. Сумма относительно небольшая, но семья не готова была «подарить» эти деньги турфирме.

— Может показаться, что суд — это слишком радикальный шаг, однако для нас это было принципиально. К тому же мама на пенсии, для нее эта сумма значительная. Стало очевидно, что добровольно деньги владелец компании возвращать не собирается, несмотря на многочисленные просьбы уладить вопрос мирно в течение месяца. Формально он не отказывался от возврата средств, но на практике никаких действий так и не предпринял.

Также мы начали замечать, что в Google стали появляться новые негативные отзывы, что означало — пострадали и другие люди. Мы не хотели, чтобы кто-то еще оказался в такой ситуации, и решили действовать через суд, чтобы предупредить других и привлечь внимание к действиям этой фирмы.

Что решил суд

В декабре прошлого года суд вынес решение в пользу потребителя. Помимо основного долга, теперь агентству нужно выплатить клиентке почти 1000 рублей неустойки, а также 500 рублей в качестве моральной компенсации. Все вместе — 1943,46 рубля.

Также с ответчика должны взыскать расходы ОО «Защита потребителей», штраф и государственную пошлину.

Читательница уверена, что, несмотря на выигранный суд, денег от агентства они с матерью не получили. От судебного исполнителя им известно, что есть и другие пострадавшие. Наталья говорит о 20 туристах и задолженности в 40 000 рублей (у владельца компании цифры несколько другие — об этом чуть позже).

— С судебными исполнителями от имени владельца общается сейчас жена, которая заявила о готовности выплачивать долг по 500 рублей в месяц. При общей сумме долга это означает растянутые выплаты на многие годы. Однако за последние полгода мы не получили ни копейки, — возмущается дочь пострадавшей. — Сейчас начинается летний сезон, и мы боимся, что таких, как мы, может стать еще больше.

«Ситуация сложная, но деньги выплачиваются»

Журналисты позвонили представителю компании и выяснили, что, несмотря на активные социальные сети и обновляющийся сайт, «Адпачынак» (ООО «Отдых групп»)) больше не принимает заявки на новые туры.

— Мы сейчас работаем больше как информационный портал. Когда у нас начался кризис, я закончил работу как турагентство, не хочу больше с туризмом вообще связываться. Несколько лет работал, и каждый сезон какие-то сложные моменты у нас были. Всегда казалось: вот сейчас все наладится, но нет, по крайней мере у меня с туризмом не получилось.

— А какие трудности были летом прошлого года?

— — Очень много было отмен по турам и плюс проблемы с визовой поддержкой, очень проблемно было получить [для клиентов] визы, — коротко поясняет представитель компании. — Это все как снежный ком: там компенсация, там отмена тура. Или вот ситуация: были сложности с оплатой, мы оплатили тур, а человек отказался в последний момент. Естественно, нам эти деньги никто не вернул (речь, видимо, идет о партнерах. — Прим. Onlíner). И вот так одно на одно накладывается.

По словам представителя компании, в последнее время у него было несколько судов, возврата денег ожидают около 10 человек. Если первоначально сумма долга была около 10 тысяч рублей, то теперь вместе с компенсациями она выросла до 30 тысяч.

— Я согласен, ситуация очень сложная, но я выплачиваю деньги. Конечно, не все сразу, но чуть ли не ежедневно идут какие-то выплаты, — заверил журналистов и. о. директора. — Из-за того что [подключилось] общество прав потребителей, суммы выросли в разы. Но деньги выплачиваются, как только началась эта ситуация. Естественно, хочется побыстрее, но, к сожалению, так не получается.

Основной долг туристам в компании планируют закрыть в ближайшие два месяца. На дополнительные выплаты (в том числе общественному объединению по защите прав потребителей) понадобится больше времени, отметил представитель компании.

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