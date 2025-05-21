Красная книга Беларуси пополнилась новыми видами

Красная книга Беларуси пополнилась новыми видами3
- 21.05.2025, 15:40
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Добавлены 13 видов животных и 5 видов растений.
На пресс-конференции 21 мая в Минске начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова сообщила, что в соответствии с предложениями Национальной академии наук в Красную книгу Беларуси в этом году добавили 13 видов животных и 5 видов растений.
При этом, по ее словам, из Красной книги исключили 13 видов животных и 58 видов растений. Таким образом, в 2025 году из этого перечня исключили почти в четыре раза больше видов, чем внесли.
Сейчас в Красной книге насчитывается 213 видов животных и 310 видов дикорастущих растений, находящихся под угрозой исчезновения, сообщила Железнова.