закрыть
21 мая 2025, среда, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два словацких депутата решили выяснить отношения на боксерском ринге

1
  • 21.05.2025, 15:48
  • 1,570
Два словацких депутата решили выяснить отношения на боксерском ринге
иллюстративное фото

Один из них придерживается скандальных взглядов.

Словакия вскоре может стать свидетелем первого в истории боксерского поединка между политиками, пишет «Европейская правда».

Депутат Европарламента Милан Мазурек из движения «Республика» принял приглашение словацкого депутата Давида Дея из партии «Прогрессивная Словакия» на боксерский поединок.

Дей и Мазурек уже давно обмениваются сообщениями в социальных сетях. Депутат «Прогрессивной Словакии» заявил, что ему это надоело, и призвал депутата Европарламента драться на ринге.

Стоит отметить, Милан Мазурек известен тем, что отрицал Голодомор и хвалил Адольфа Гитлера.

Он является настолько одиозным, что его даже не захотели включать в ультраправую группу Европарламента «Европа суверенных наций».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров