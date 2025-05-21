Два словацких депутата решили выяснить отношения на боксерском ринге 1 21.05.2025, 15:48

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иллюстративное фото

Один из них придерживается скандальных взглядов.

Словакия вскоре может стать свидетелем первого в истории боксерского поединка между политиками, пишет «Европейская правда».

Депутат Европарламента Милан Мазурек из движения «Республика» принял приглашение словацкого депутата Давида Дея из партии «Прогрессивная Словакия» на боксерский поединок.

Дей и Мазурек уже давно обмениваются сообщениями в социальных сетях. Депутат «Прогрессивной Словакии» заявил, что ему это надоело, и призвал депутата Европарламента драться на ринге.

Стоит отметить, Милан Мазурек известен тем, что отрицал Голодомор и хвалил Адольфа Гитлера.

Он является настолько одиозным, что его даже не захотели включать в ультраправую группу Европарламента «Европа суверенных наций».

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