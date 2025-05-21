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В Беларуси готовят новую базу данных о гражданах

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  • 21.05.2025, 16:05
  • 4,302
В Беларуси готовят новую базу данных о гражданах

Чиновники хотят ввести изменения по почтовой деятельности.

20 мая утвержден законопроект, которым чиновники хотят ввести изменения по почтовой деятельности. Среди прочего они намерены запустить специальную базу данных о почтовых отправлениях и предоставление силовикам круглосуточного доступа к ней. Ранее законопроект утвердил «парламент». Теперь слово за Александром Лукашенко, который может как одобрить его, так и отправить на доработку.

Как уточняют в «совете республики», документ предусматривает «создание единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений. Также чиновники хотят определить владельца и оператора этой базы, ее пользователей, обязанности передачи информации в системе и порядка доступа к ней».

Законопроектом предусмотрено, что «Белпочта» должна создать и запустить специальную базу учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений. В нее, как планируется, будут вносить информацию о посылках клиентов.

При этом «Белпочта» должна «обеспечивать круглосуточный доступ к системе учета и хранения данных органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность». По всей видимости, речь о том, чтобы предоставить силовикам доступ к этой базе в режиме 24/7, чтобы они могли в любое время суток получать оттуда данные.

«Расширяется перечень субъектов, имеющих право на круглосуточный доступ, включая удаленный, к системе учета и хранения данных, из числа государственных органов, не осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, с учетом предоставленного законодательством права этим государственным органам получать сведения из информационных ресурсов и иметь доступ к ним», — поясняли ранее в «парламенте».

При этом оператор почтовой связи обязан будет передавать в эту систему учета и хранения данных информацию о регистрируемых отправлениях. Речь в том числе об адресных данных их отправителей и адресатов.

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