В Беларуси произошла демографическая катастрофа

В Беларуси произошла демографическая катастрофа13
- 21.05.2025, 16:16
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За восемь лет рождаемость в стране снизилась вдвое.
За последние восемь лет в Беларуси в два раза снизилась рождаемость. Это следует из данных, которые опубликовал Национальный статистический комитет, сообщает «Еврорадио».
В 2024 году в нашей стране родилось 58 938 человек, а в 2016-м было 117 779 человек. Нетрудно подсчитать, что количество новорожденных в прошлом году составляет 50,04% от уровня 2016 года.
Причем уровень падения примерно одинаковый во всех регионах, как видно из статистики.
Списать низкую рождаемость на отток населения из Беларуси и естественную смертность не получится. Согласно официальной информации того же Белстата, население страны на начало 2016-го составляло 9 498 400 человек, а на начало 2024-го — 9 156 000 человек. Таким образом, за эти восемь лет население сократилось лишь на 3,6% (342,4 тысячи), а количество новорожденных — на 50%.