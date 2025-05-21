Сын Трампа заявил, что может баллотироваться в президенты США 12 21.05.2025, 16:25

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Он заявил, что «подобное призвание у него есть».

Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший не исключил, что может баллотироваться на пост президента. Об этом он заявил во время визита в Катар 21 мая, передает Reuters.

Выступая на Катарском экономическом форуме, он получил вопрос о том, будет ли баллотироваться и «возьмет ли бразды правления» после того, как его отец покинет свой пост. По словам Трампа-младшего, у него есть «такое призвание».

«Ответ таков: я не знаю, может быть, когда-нибудь. Знаете, этот призыв есть. Я всегда буду очень активен в плане того, чтобы быть ярым сторонником этих вещей. Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию», – сказал он.

Сообщается, что после его ответа в зале были слышны слабые аплодисменты. Трамп-младший также отметил, что для него честь — видеть то, как некоторые люди соглашаются с его мнением.

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