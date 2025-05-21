Водителям напомнили о важной обязанности с 25 мая 3 21.05.2025, 16:28

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В ГАИ рассказали о старте специальных мероприятий.

Совсем скоро водителям в Беларуси нужно будет быть начеку, ведь есть шанс схлопотать серьезное взыскание из-за незнания или своей забывчивости. Автомобилистов предупреждают, что ГАИ берет под особый контроль дороги страны, пишет «Точка».

Отмечается, что первые штрафы рассеянным водителям могут выписать уже 25 мая.

Причина в проведении республиканской акции «Внимание – дети!».

Все ради безопасности ребят

Эти специальные мероприятия связаны с окончанием учебного года и началом школьных каникул. Таким образом, водители с 25 мая по 5 июня должны будут круглосуточно ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

ГАИ предупреждает, что за невыполнение указанных требований водителю могут выписать штраф в размере трех базовых величин – сейчас это Br126.

Основная цель мероприятия – предупредить дорожные происшествия с участием детей.

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