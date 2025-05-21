Когда у России закончится нефть? 1 21.05.2025, 16:35

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Большая часть рентабельных запасов является трудноизвлекаемой.

В России из 31 млрд тонн доказанных запасов нефти рентабельными являются лишь 13 млрд. При текущем уровне добычи, который составляет 516 млн тонн в год, этих запасов хватит примерно на 26 лет, пишет New Voice.

Об этом пишет российское Агентство нефтегазовой информации со ссылкой на главу министерства природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

При этом большая часть рентабельных запасов является трудноизвлекаемой, но благодаря своевременным налоговым льготам их добыча стала экономически выгодной, сообщил российский министр.

«В России сейчас 31 млрд тонн запасов нефти и 95 млрд тонн ее ресурсов», — сообщил он. — «Их отличие в том, что ресурсы надо еще подготовить за счет геологоразведки — как государством, так и компаниями, и только потом перевести их в запасы».

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, добыча нефти с конденсатом в России в 2025 году снизится на 0,02% до 516 млн тонн. В 2026 году она вырастет до 525,2 млн, в 2027 году — до 532,6 млн, а в 2028 году — до 540 млн тонн.

Как сообщалось, доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024 года сократились на 12%, с 1,23 триллиона рублей до 1,09 триллиона рублей.

Цена на российскую нефть в рублях упала до двухлетнего минимума ниже отметки в 4000 рублей за баррель и на 40% ниже, чем планировалось в федеральном бюджете. Это усиливает давление на Кремль, который и без того страдает от растущего дефицита бюджета.

Согласно расчетам Reuters, средняя цена российской смеси нефти Urals и ESPO 2 мая снизилась до 48,92 доллара за баррель, или 3 987 рублей, что более чем на 40% ниже 6 726 рублей, которые правительство изначально планировало на этот год.

Это самый низкий показатель с мая 2023 года, согласно данным Reuters.

РФ снизила прогноз доходов от экспорта нефти и газа на 2025−2027 годы, основного источника финансирования государственного бюджета, из-за снижения цен на нефть.

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