Энтомологи рассказали о нетипичной ситуации в одном из регионов Беларуси 21.05.2025, 16:49

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И эта новость тревожит специалистов.

В одном из регионов Беларуси случилось нашествие клещей. И эта новость тревожит специалистов, пишет «Точка».

Так, за январь – май текущего года в поликлиники обратились более 800 жителей, около 100 случаев зафиксировано только за последнюю неделю.

При этом каждый третий пострадавший – ребенок. Беда с клещами на Гродненщине. Энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Слизевич сообщила, что в регионе наблюдается пик активности паразитов.

«Что связано с благоприятными погодными условиями. По прогнозам, за сезон пострадают до 6000 человек», – отметила спикер в эфире телеканала «Беларусь 4. Гродно» и добавила, что каждый четвертый из обследованных кровососов является переносчиком инфекций.

По данным гродненских энтомологов, наибольшее количество этих паразитов встречалось в лесу (50% случаев) и на дачах (40%).

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