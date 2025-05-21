Неожиданный гость появился на матче футбольного чемпионата Беларуси 1 21.05.2025, 17:02

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Судья вынужден был остановить встречу.

В очередном матче элитного белорусского дивизиона, который был сыгран 20 мая, произошел курьезный случай, пишет «Точка».

Судья вынужден был остановить встречу между мозырской «Славией» и жодинским «Торпедо-БелАЗ» на 71-й минуте из-за появления гостя на газоне.

Им стала местная собака, которая смогла пробежать на поле мимо стюардов и бол-боев.

Черный пес более минуты находился на стадионе, пока не был выведен к трибунам.

Сначала такую попытку предпринял нападающий хозяев Илья Кухарчик.

Форвард привлек внимание пса, погладил его и попробовал пройти с ним за пределы газона. Но с первой попытки сделать это не получилось.

Собака вернулась на поле, чтобы ее погладили еще несколько игроков.

После этого в дело включились бол-бои, которые в итоге отвели пушистого «болельщика» на законное место.

Несмотря на милоту эпизода, команде хозяев по регламенту грозит наказание вплоть до денежного штрафа.

Матч завершился минимальной победой «Славии». Единственный гол забил тот самый Кухарчик, выводивший собаку с поля.

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