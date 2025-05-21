«Даже старожилы не помнят таких погодных условий» 21.05.2025, 17:21

Заморозки этой весной нанесли существенный ущерб посевам

Заморозки этой весной нанесли существенный ущерб сельскохозяйственным культурам, заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко 21 мая по итогам инспекции в Ганцевичском районе (Брестская область), пишет «Позірк».

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, «старожилы не помнят таких погодных условий».

«Прекрасно начинались весенние полевые работы, все были сосредоточены, — сказал вице-премьер. — Накоплено все необходимое: и техника подготовлена, и удобрения, и семена. Начали сев, все шло хорошо. Потом выпал снег (он особой беды нам не принес), но стихийные возвратные заморозки принесли серьезные повреждения сельхозкультур как озимых, так и яровых».

Отмечается, что Брестская область — одна из наиболее пострадавших от заморозков.

«Брестчина хозяйствует на торфяниках, а там обычно критические температуры складываются, особенно когда происходят катаклизмы в природе, — отметил Шулейко. — Сегодня направлены все силы, чтобы максимально компенсировать заготовку кормов и получение зерна. Четко просматривается, что лучшим компенсатором может стать кукуруза».

До назначения 27 июня 2024 года на должность вице-премьера Шулейко работал председателем Брестского облисполкома.

В ночь на 16 мая на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе (Брестская область) температура опустилась до 2 градусов мороза. Тем самым повторился исторический рекорд ночи, зафиксированный в 1900 году в Минске, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Столько же было в Нарочи на севере Минской области в 2006 году.

На самой «Полесской» перекрыт антирекорд, державшийся с 1980 года (-1,8). С начала мая переписано 67 температурных антирекордов.

Чередование в апреле-мае теплой погоды с «резким похолоданием и продолжительными заморозками«» негативно повлияло на «развитие сельскохозяйственных культур во всех регионах, наиболее пострадали посевы озимых культур», заявил на совещании 14 мая премьер-министр Александр Турчин.

По его словам, «погодно-климатические условия текущего года«» позволили сельхозорганизациям «»приступить к весенним полевым работам в марте», то есть «практически на месяц раньше сложившихся сроков». Теперь же, добавил премьер, «»поврежденные посевы однозначно требуют дополнительных уходовых мер, а те, которые не удалось спасти, — пересева».

Речь идет о «пересеве поврежденных площадей однолетними травами и кукурузой на зерно», сказал Турчин.

«Все работы должны быть завершены до 1 июня. Также акцентирую внимание, что бесхозяйственность не удастся списать на сложившиеся погодные условия», — заявил чиновник.

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