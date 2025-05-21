Что приближает мир? 4 Тарас Загородний

21.05.2025, 17:36

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Тарас Загородний

Кремлевский карлик остановится, только когда у РФ не будет сил.

Что приближает мир? Путин не хочет договариваться о мире. Мы знали это все годы войны. Сейчас в этом убеждается Европа и, надеюсь, Соединенные Штаты Америки. Пока российский диктатор верит, что у него есть силы уничтожить Украину, он будет продолжать воевать. На переговоры кремлевский карлик может пойти только тогда, когда убедится, что сил продолжать войну больше нет.

Поэтому для Украины является крайне важной задачей демилитаризация России. Денацификацию, похоже, там провести невозможно: «путинизм головного мозга» получили большинство россиян. А вот с демилитаризацией все возможно.

Служба безопасности на прошлой неделе серьезно продвинулась в этом процессе, уничтожив сразу два российских склада. Сначала их дроны поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ возле Перевального в Крыму. Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. На видео видна мощная детонация и пожары, а также есть информация о погибших российских военных. За пару дней СБУ с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую РЛС и склады на так называемых «вышках Бойко» в Черном море. Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС «Нева», которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения. Все эти примеры – свидетельство системной работы. Уверен, что в России будет активно гореть и взрываться и дальше.

Во втором случае работники спецслужбы провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. За последние годы была разработана и внедрена уникальная методика использования беспилотных технологий, чтобы эффективно уничтожать врага и его технику на поле боя, военные объекты в глубоком тылу РФ, а также, чтобы противодействовать разведывательным дронам. Это все приносит свои результаты. Те же морские дроны – это уже не просто дроны, работающие в режиме камикадзе, а многоцелевые платформы, несущие на себе и пулеметное вооружение, и fpv-дроны, и другие средства, а также используемые для дистанционного минирования. В общем, дальнобойные удары нанесли России огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов, а среди пораженных объектов – вражеские аэродромы, важные военные цели и нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль.

Такие удары оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле россиян боеприпас – это не разорвавшийся на нашей земле снаряд. Кроме того, взрывы складов существенно подрывают боевой дух врага.

Я абсолютно убежден, что никакие душевные разговоры, сколько бы они ни продолжались, не заставят Путина остановить войну. Мир придет только тогда, когда Россия не сможет продвигаться на фронте. И дроны СБУ своими ударами по территории РФ такой мир приближают.

Тарас Загородний «Цензор.НЕТ»

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