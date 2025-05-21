Ученые разработали уникальный метод наблюдения за Землей 1 21.05.2025, 17:38

Рой спутников позволит наблюдать любую точку нашей планеты.

Новый метод обещает произвести революцию в наблюдении за нашей планетой.

Ученые предложили новый метод размещения спутников на орбите. Он позволяет невероятно быстро получать данные с поверхности Земли, пишет The Daily Galaxy.

В исследовании ученых из Харбинского инженерного университета, Китайской академии космических технологий и Стивенсовского технологического института говорится о том, что их метод обещает произвести революцию в наблюдении за Землей. Он позволяет наблюдать любую точку нашей планеты с интервалом в 35 минут.

Метод ученых предполагает размещение 891 спутника. Их планируют разделить на 81 «основной» спутник, равномерно размещенный по орбите, а также по 10 «спутников сопровождения» возле каждого основного. Они будут летать рядом, образуя так называемый «рой спутников».

Главной особенностью этого метода является то, что спутники будут летать не хаотично, а согласованно, образуя аккуратные кластеры. При помощи эллиптических орбит и специальной математической модели спутники будут оставаться в нужной позиции по отношению друг к другу.

Для завершения конфигурации команда ученых применила передовые алгоритмы оптимизации, известные как Nondominated Sort Particle Swarm Optimization. Этот алгоритм итеративно корректирует элементы орбиты спутника, чтобы минимизировать расхождения между ключевыми орбитальными точками.

По словам исследователей, их система будет обновлять снимки каждой точки планеты каждые 35 минут. Это может пригодиться в наблюдении за стихийными бедствиями или военными действиями.

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