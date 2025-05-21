Футболисты и тренеры минского «Динамо» остались без зарплаты

Футболисты и тренеры минского «Динамо» остались без зарплаты4
- 21.05.2025, 17:55
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Министр спорта недоволен результатами и качеством игры.
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук до сих пор не дал команду выплатить зарплату за апрель футболистам и тренерам минского «Динамо». Чиновник недоволен результатами и качеством игры, несмотря на то, что команда исправна набирает очки в чемпионате.
Как сообщает «Трибуна», 12 мая на карточки футболистов должны были поступить деньги, но по состоянию на 20 мая никто не получил ни копейки. Как долго продлятся такие «санкции», в коллективе никто не знает.
Впрочем, для игроков «Динамо» есть и хорошие новости. После победы над «Молодечно» в девятом туре со счётом 3:2, команду всё же выпустили с территории базы в Стайках и разрешили жить дома. А 19 мая коллективу даже дали выходной.