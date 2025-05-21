Ученые объяснили, почему интуиция важнее, чем кажется 21.05.2025, 18:06

1,456

Особенно в эпоху искусственного интеллекта.

В мире, где нас ежедневно захлестывают волны информации, логики и фактов становится недостаточно, пишет исландский эксперт по интуиции и режиссер-документалист Хрунд Гуннстейнсдоттир для журнала TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Чтобы принимать верные решения, особенно в условиях неопределенности, нам необходимо подключать интуицию — тот самый внутренний компас, который долгое время считался ненаучным и ненадежным.

Однако это представление стремительно меняется. Современные исследования доказывают, что интуиция — не миф, а ключ к инновациям, быстрому мышлению и адаптации. Она позволяет мгновенно обрабатывать огромные объемы информации. Например, исследование 2017 года, в котором участвовали лауреаты Нобелевской премии, показало, что именно интуитивные «озарения» сыграли ключевую роль в их открытиях.

Интуиция особенно важна в эпоху искусственного интеллекта, утверждает немецкий психолог Герд Гигеренцер. В условиях, когда ИИ опирается на алгоритмы и логические конструкции, именно человеческие чувства и способность распознавать слабые сигналы становится преимуществом.

Однако наш перегруженный мир мешает слышать себя. Постоянный поток новостей, социальных сетей и цифрового шума лишает нас связи с телом и вниманием.

Интуиция, по словам автора, похожа на «внутреннее море». Если мы замораживаем свои чувства и подавляем эмоции, это море превращается в ледник, а вместе с ним замедляется и наша способность к принятию решений, сопереживанию и творчеству.

Чтобы вернуть себе интуицию, важно научиться управлять вниманием: отслеживать, на что мы его тратим, и сознательно отфильтровывать лишнее. Такой подход, как подчеркивает автор, становится не только психологической практикой, но и этическим выбором.

В условиях глобальной нестабильности, перегрузки и поиска смысла интуиция становится не абстрактным понятием, а жизненно важным инструментом — компасом, который помогает сохранять ясность, действовать уверенно и оставаться человеком в цифровую эпоху.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com