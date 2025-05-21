Умерла режиссер-постановщик «Ералаша»1
- 21.05.2025, 18:13
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Надежда Репина скончалась на 79-м году жизни.
В возрасте 78 лет умерла бывший режиссер-постановщик детского юмористического киножурнала «Ералаш» Надежда Репина, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
«21 мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, актрисы, сценариста <...> Надежды Алексеевны Репиной», — говорится в сообщении.
Репина окончила ВГИК — в 1971 году актерский и в 1987 году режиссерский факультеты. С 1971 по 1993 год работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм».
Репина снялась более чем в 30 фильмах, самые известные из которых «У озера», «Любить человека», «Странные люди», «Предварительное расследование», «Служебный роман».
Также Репина выступила в качестве режиссера-постановщика таких кинолент, как «Коррида» (1985) по повести Виктории Токаревой, «Мне не забыть, не простить» (1989) по пьесе Марии Арбатовой и «Грань» (1990). Репина была режиссером-постановщиком «Ералаша» с 1993 по 2013 год и сняла более 70 сюжетов.