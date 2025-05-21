Лавров отверг идею временного перемирия в Украине

Лавров отверг идею временного перемирия в Украине9
- 21.05.2025, 18:20
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Глава МИД РФ заявил, что россияне «уже были в этих историях».
РФ не будет поддерживать идею временного перемирия в войне, которую развязала в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Ереване (Армения), часть видео опубликовало российское пропагандистское агентство ТАСС.
«Сейчас, когда нам говорят: «Вот, давайте перемирие – а там посмотрим», – нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», – сказал Лавров.
Он обвинил лидеров Европы в «истерическом» давлении на США по поводу введения новых финансовых ограничений против РФ и упомянул о 17-м пакете санкций от Евросоюза.
По словам Лавров, которые приводит пропагандистское агентство «РИА Новости», он считает, что во время прекращения огня «без каких-либо условий на месяц как минимум, а то и на подольше», союзники Украины хотят «в спокойной обстановке» довооружить Киев.