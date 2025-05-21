Стала известна дата боя Мэнни Пакьяо за чемпионский титул WBC 21.05.2025, 18:31

Возобновивший карьеру экс-чемпион мира в восьми весовых категориях проведет поединок против Марио Барриоса.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который решил возобновить боксерскую карьеру в возрасте 46 лет, проведет поединок с американцем Марио Барриосом в Лас-Вегасе 19 июля. Об этом Пакьяо сообщил в своем Instagram.

В начале мая президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что филиппинец в июле проведет бой с Барриосом, чемпионом WBC в полусреднем весе.

«Я вернулся. 19 июля я выйду на ринг, чтобы встретиться с чемпионом мира WBC Марио Барриосом на арене MGM Grand в Лас-Вегасе», — написал Пакьяо, выложив афишу предстоящего поединка.

Пакьяо — единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях. Свой последний поединок он провел в августе 2021-го, уступив кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего за свою карьеру боксер одержал 62 победы (39 — нокаутом), еще два поединка завершились с ничейным результатом.

После завершения карьеры Пакьяо провел несколько выставочных боксерских боев, последний был в июле 2024 года против японского кикбоксера Рукии Анпо (ничья).

На счету 30-летнего Барриоса 29 побед, два поражения и ничья на профессиональном ринге.

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