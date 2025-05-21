В Китае обнаружили «мировой центр украденных iPhone» 1 21.05.2025, 19:03

Смартфоны, похищенные в разных частях света, перепродают в Шэньчжэне.

Многие смартфоны Apple, похищенные в самых разных частях мира, в итоге попадают в одно-единственное здание в Китае. Об этом пишет Financial Times, которая в результате собственного расследования обнаружила «дом украденных iPhone».

Такое название получила ничем не примечательная башня Feiyang Times в районе Хуацянбэй в городе Шэньчжэнь, где, согласно данным британской газеты, расположен важнейший хаб глобальной сети поставок похищенной техники Apple.

Издание приводит пример предпринимателя из Лондона Сэма Амрани, лишившегося своего iPhone 15 Pro во время прогулки, когда гаджет из его рук вырвали два злоумышленника на электровелосипедах. При помощи функции «Локатор» (Find My) он смог отследить путь длиной почти 10 тыс. км, который его смартфон проделал за очень непродолжительное время.

Приложение показало, что уже вскоре после кражи гаджет оказался в одной из лондонских подпольных мастерских по ремонту смартфонов. Затем iPhone побывал на нескольких адресах в британской столице, а уже через неделю всплыл в Гонконге, откуда быстро был доставлен в Шэньчжэнь. Закончил гаджет свое «путешествие» в строении Feiyang Times.

Это достаточно знаменитое место, где можно отремонтировать или обновить iPhone, однако Financial Times утверждает, что оно также хорошо известно в качестве крупнейшего рынка украденных устройств. Четвертый этаж здания имеет свою собственную специализацию: реализация подержанных iPhone из Европы и США. Многие гаджеты распространяются совершенно легально — это девайсы, возвращенные в магазины пользователями при покупке новой модели. В то же время здание — популярное место встречи представителей различных сообществ в социальных сетях, занимающихся куплей и продажей краденой техники.

Такие гаджеты не настолько ценны, как «чистые» устройства, однако даже в случае с заблокированными смартфонами всегда найдутся покупатели, готовые приобрести тот или иной компонент. При этом продавцы американских и европейских смартфонов утверждают, что не имеют ни малейшего представления о том, как именно устройства там оказались.

По данным Financial Times, в Лондоне ежегодный оборот на подпольном рынке украденных смартфонов составляет $65,5 млн. Схожие показатели этой криминальной индустрии в Париже и Нью-Йорке.

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