Наступление российской армии замедлилось втрое 1 21.05.2025, 19:21

Вопреки требованию Путина захватить больше территорий.

В 2025 году российские войска добились лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя частично оккупированными украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState.

Согласно этим данным, с января 2025 года российская армия захватила лишь 0,15% украинской территории. Темпы наступления на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда российские войска еженедельно продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю. Несмотря на численное преимущество, российские вооруженные силы остаются далеки от достижения военных целей Путина, отмечает агентство.

Как заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Эрик Кьярамелла, мнение Путина о возможности быстрого захвата всех четырех областей не имеет под собой реальных оснований. Он отметил, что мощная украинская оборона позволяет ВСУ сдерживать натиск, в результате чего Россия достигает лишь «локальных тактических успехов».

Ранее источники, близкие к Кремлю, сообщили Bloomberg, что Владимир Путин по-прежнему убежден в способности российской армии прорвать украинскую оборону и завершить захват всех заявленных территорий к концу текущего года. По словам собеседников агентства, Путин готов к затяжной войне и не воспринимает всерьез угрозу усиления западных санкций.

При этом, по данным источника Bloomberg, близкого к Минобороны РФ, даже внутри российской системы обороны есть сомнения в том, что поставленные Путиным цели достижимы. По его словам, применение украинских беспилотников делает масштабные наступательные операции не только труднореализуемыми, но и чрезмерно затратными. Аналогичной точки зрения придерживаются и западные военные аналитики. Так, старший эксперт по наземным войнам Международного института стратегических исследований Бен Барри заявил, что «если бы украинская оборона обрушилась, у России действительно было бы преимущество, но в нынешних условиях такой сценарий крайне маловероятен».

На первых с 2022 года прямых переговорах России и Украины, прошедших 16 мая в Стамбуле, Москва, по данным The Economist, выдвинула ультиматум: вывести украинские войска с территорий четырех областей, которые Россия объявила своими. Глава российской делегации Владимир Мединский, по информации издания, при этом утверждал, что РФ готова «воевать бесконечно».

По оценкам аналитиков ISW (Institute for the Study of War), к маю 2025 года под контролем России находится менее 20% территории Украины. Эта цифра включает в себя Крым, а также территории «ДНР» и «ЛНР». Однако почти все эти территории были заняты в первые недели полномасштабного вторжения или в 2014 году. При этом в пиковый момент наступления в 2022 году российская армия контролировала до 27% территории Украины.

Сейчас, по подсчетам Reuters на основе данных ISW, практически вся Луганская область находится под контролем российских сил, а также примерно 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. За весь 2024 год под контроль России перешли 4168 квадратных километров украинской территории — в основном это сельская местность и малонаселенные пункты.

Однако эти «успехи» были достигнуты высокой ценой. Согласно данным ISW, за тот же период российская армия потеряла около 420 тысяч человек убитыми и ранеными, что в пересчете составляет примерно 102 человека на каждый захваченный квадратный километр. Наиболее интенсивные бои велись в период с сентября по ноябрь 2024 года: тогда Россия обеспечила 56,5% от всех своих завоеваний за год, потеряв при этом 125 800 военнослужащих.

