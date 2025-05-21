Лукашенко обязал нанимателей ходить по домам своих работников 12 21.05.2025, 19:35

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Речь идет о трудовых мигрантах.

Белорусских работодателей обязали ходить по домам некоторых своих работников — проверять условия их проживания и не только. Соответствующий указ 21 мая подписал Александр Лукашенко. За невыполнение этой обязанности и руководителям, и самим работникам пригрозили административной ответственностью.

Контролировать диктатор потребовал иностранных работников. Указом № 202 «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции» диктатор прописал ответственность нанимателей за эту категорию работников.

В администрации узурпатора подчеркнули, что целью нового законодательного акта является «усиление требований к привлечению иностранной рабочей силы». При этом новый указ не коснётся работников из стран — членов ЕАЭС.

В числе дополнительных обязанностей, которые возложили на работодателей, в администрации диктатора упомянули следующие:

изучение условий проживания работников,

принятие мер по устранению выявленных нарушений,

информирование компетентных государственных органов о выявленных нарушениях,

организация обязательного тестирования мигрантов на знание русского или белорусского языка.

Наниматели должны будут определить ответственных лиц, которые будут заниматься организацией такого контроля за деятельностью и условиями пребывания трудовых мигрантов. За невыполнение этих обязанностей, как пояснили в администрации правителя, нанимателю будет грозить административная ответственность (какая именно — не уточнили), а вот мигрантов в случае нарушения могут не только уволить до окончания срока трудового договора, но и выдворить из страны.

Кроме того, в указе прописали, что заключить трудовой договор с мигрантом необходимо будет максимум в течение 30 дней с момента его въезда в Беларусь. При этом переводить трудового мигранта к другому нанимателю, даже на время, будет запрещено. «Во избежание использования его труда без соблюдения установленной процедуры привлечения иностранных специалистов», — пояснили в администрации правителя.

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