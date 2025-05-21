закрыть
21 мая 2025, среда, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Amazon начнет доставлять iPhone и другие гаджеты с помощью дронов

  • 21.05.2025, 19:44
Amazon начнет доставлять iPhone и другие гаджеты с помощью дронов

Посылки будут сбрасывать на землю с высоты 4 м.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании Amazon использовать дроны Prime Air для доставки устройств с литийионными аккумуляторами. Это значит, что Amazon сможет доставлять по воздуху iPhone, AirPods и другую технику. Об этом сообщает The Verge.

Представители компании заявили, что теперь доставка станет быстрее: получить посылку можно будет всего за час, если покупатель находится в одной из зон доставки. До сих пор доставка дронами была возможна только в Колледж-Стейшн (штат Техас) и в районе Уест-Вэлли (штат Аризона).

В компании заявили, что весь процесс доставки будет усовершенствован. Теперь клиенты будут заранее знать предполагаемое время прибытия дрона с точностью до 5 минут, а для получения больше не нужно выходить из дома и класть на землю устройство с QR-кодом.

Более того, клиенту теперь не нужно будет указывать адрес для каждой доставки. Будет достаточно лишь один раз выбрать точку получения на аэрофотоснимке своего участка. В дальнейшем система будет использовать это же место по умолчанию. Посылка сбрасывается с высоты около 4 м, поэтому компания рекомендует увести детей и животных со двора на время доставки.

Для перевозки используются дроны модели MK30. Они рассчитаны на грузы весом до 2,3 кг, летают дальше прежних моделей и могут работать даже при небольшом дожде — раньше компания доставляла посылки только при благоприятной погоде.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров