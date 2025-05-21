Нефти в России осталось меньше чем на 30 лет

Нефти в России осталось меньше чем на 30 лет3
- 21.05.2025, 19:48
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Сырьевое благополучие РФ приближается к финалу.
Нефтяное благополучие, в котором с середины прошлого века живет Россия, продавая за рубеж «черное золото» и закупая в обмен технологии и ширпотреб, с угрожающей скоростью приближается к финалу.
Разведанных запасов нефти в РФ хватит лишь на 26 лет добычи, сообщил на правительственном часе в Государственной думе в среду глава Минприроды РФ Александр Козлов.
По словам Козлова, которого цитирует «РИА Новости», общие запасы нефти в России оцениваются в 31 млрд тонн. Однако рентабельны из них только треть — 13 млрд тонн. Сейчас нефтяные компании ежегодно выкачивают из недр около 500 млн тонн нефти.
Помимо разведанных запасов, на территории России находится 95 млрд тонн «ресурсов нефти», сказал Козлов. «Но особенность в том, что их значительная часть — трудноизвлекаемые», — уточнил министр.
Согласно Энергостратегии до 2050 года, которую в апреле утвердило правительство, уже в ближайшие годы добыча нефти в стране может начать стремительно падать. В инерционном сценарии с текущих 530-540 млн тонн в год снизится до 477 млн тонн к 2036 году, а к 2050-му — до 287 млн тонн. Экспорт нефти при этом придется сократить в 3 раза — с 234 до 79 млн тонн в год, передает The Moscow Times.
В «стресс-сценарии», который включает усиление западных санкций и ускоренный отказ мира от углеводородов, к 2050 году Россия будет добывать лишь 171 млн тонн нефти ежегодно — втрое меньше, чем сейчас. А баррелей для экспорта не останется вовсе: его объем опустится до нуля.
Чтобы хотя бы удерживать текущий уровень нефтедобычи («целевой сценарий»), стране требуются значительные инвестиции, а также достижение «технологического суверенитета», говорится из стратегии. В общей сложности, согласно документу, нужно провести «замещение» более 1500 позиций «критически необходимого оборудования».
Сейчас, по оценкам Минприроды, доля импортного бурового оборудования, а также аналитического ПО для добычи полезных ископаемых в стране превышает 90%. Кроме того, импортными остаются 50% горных машин, которые используются добывающими компаниями, и 30% наземного геофизического оборудования. Чуть меньше зависимость от импорта оборудования для технологических исследований руд (20%) и геофизического оборудования для исследования скважин (10%).