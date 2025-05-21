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Мерц: Нет никаких признаков скорого завершения войны в Украине

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  • 21.05.2025, 20:17
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Мерц: Нет никаких признаков скорого завершения войны в Украине
Фото: Getty Images

Канцлер Германии назвал посредничество Папы Римского в мирных переговорах «последней земной инстанцией».

Сейчас нет никаких признаков скорого завершения войны России против Украины. Предложение о посредничестве Папы Римского в мирных переговорах является «последней земной инстанцией».

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Tagesspiegel.

«Пока нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро. Они пытаются достичь всего возможного дипломатическим путем. Предложение о посредничестве Папы Римского является последней земной инстанцией», - сказал Мерц.

По его мнению, остается только надеяться, что хотя бы в Ватикане удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивного диалога.

Канцлер отметил, что для него важно, чтобы Германия играла «активную, поддерживающую, сильную» роль.

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