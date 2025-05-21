21-летняя белорусская теннисистка близка к историческому выступлению в Париже 1 21.05.2025, 20:28

Кристина Дмитрук вышла в финальный круг квалификации.

На грунтовых кортах французской столицы продолжается квалификационная стадия второго в сезоне турнира «Большого шлема» – «Ролан Гаррос».

Борьбу там начали сразу три белоруски: Ирина Шиманович, Александра Саснович и Кристина Дмитрук. Причем первая уже успела завершить, потерпев поражение в первом же раунде предварительного этапа. А вот Саснович и Дмитрук в споре за пропуск в основную сетку остаются, передает smartpress.by.

21-летняя Кристина вышла в финальный круг квалификации. Она в двух сетах нанесла поражение австралийке Мэддисон Инглис.

К.Дмитрук (221, Беларусь) — М.Инглис (155, Австралия) — 7:5, 6:3

Отметим, что Дмитрук никогда прежде не доходила до основной сетки турниров «Большого шлема». Она может там дебютировать, если обыграет в следующем матче Кароль Монне из Франции.

Арина Соболенко и Виктория Азаренко также выступят на «Ролан Гаррос». Они стартует сразу с первого раунда основы.

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