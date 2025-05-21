закрыть
21 мая 2025, среда, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше начали строительство завода, где будут изготавливать компоненты для Patriot

  • 21.05.2025, 20:41
В Польше начали строительство завода, где будут изготавливать компоненты для Patriot

Об этом сообщил заместитель главы Минобороны Польши.

В Польше в среду, 21 мая, начали строительство Центра военной электроники, где будут производить электронику для радаров LTAMDS для системы противовоздушной обороны Wisla.

Об этом сообщил заместитель главы Минобороны Польши Павел Бейда в соцсети Х.

«Именно для этого и служат офсетные соглашения — размещение сервисных и производственных мощностей в Польше. Сегодня началось строительство Центра военной электроники», — написал министр.

В апреле 2015 года Польша выбрала систему Patriot в качестве основы для программы Wisla.

В рамках первого этапа проекта Польша должна была получить два дивизиона ЗРК Patriot в составе двух батарей в каждом с интегрированной системой боевого управления IBCS (Integrated Battle Command System).

Сейчас реализуется вторая фаза программы Wisla.

LTAMDS — это новейший радиолокационный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны, разработанный компанией Raytheon. Разработчики отмечают, что LTAMDS могут использоваться в частности для борьбы с гиперзвуковым оружием и целями, движущимися со скоростью более 1600 м/с. LTAMDS был интегрирован в систему противовоздушной обороны Patriot PAC-3.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров