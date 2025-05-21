В Польше начали строительство завода, где будут изготавливать компоненты для Patriot 21.05.2025, 20:41

Об этом сообщил заместитель главы Минобороны Польши.

В Польше в среду, 21 мая, начали строительство Центра военной электроники, где будут производить электронику для радаров LTAMDS для системы противовоздушной обороны Wisla.

Об этом сообщил заместитель главы Минобороны Польши Павел Бейда в соцсети Х.

«Именно для этого и служат офсетные соглашения — размещение сервисных и производственных мощностей в Польше. Сегодня началось строительство Центра военной электроники», — написал министр.

В апреле 2015 года Польша выбрала систему Patriot в качестве основы для программы Wisla.

В рамках первого этапа проекта Польша должна была получить два дивизиона ЗРК Patriot в составе двух батарей в каждом с интегрированной системой боевого управления IBCS (Integrated Battle Command System).

Сейчас реализуется вторая фаза программы Wisla.

LTAMDS — это новейший радиолокационный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны, разработанный компанией Raytheon. Разработчики отмечают, что LTAMDS могут использоваться в частности для борьбы с гиперзвуковым оружием и целями, движущимися со скоростью более 1600 м/с. LTAMDS был интегрирован в систему противовоздушной обороны Patriot PAC-3.

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