«Я лучше полкило филе куриного куплю, дешевле будет»2
- 21.05.2025, 20:43
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После цен на картошку белорусы в шоке от стоимости чипсов.
В TikTok набирают просмотры видеоролики с ценами на чипсы от разных производителей. Белорусы отмечают, что месяц назад большая пачка Lays стоила пять рублей, а теперь ее продают за семь. А в некоторых магазинах и вовсе за девять. Некоторые пользователи в комментариях не удивляются этому, ведь чипсы все-таки делают из картошки, пишет BGMedia.
Пачка Lays за 7 рублей, а Pringles — за 15 рублей
Мужчина снял обзор цен на чипсы в магазине «Гиппо». Пачка Pringles в 165 граммов там стоит 15,59 рубля. На ценнике указано, что килограмм обойдется в 95,09 рубля. Пачка Lays Stax стоит 9,95 рубля. Чипсы Delicados стоят 6,1 рубля, мужчина называет их в видео «ноунеймом».
«К разговору о том, какие цены в Беларуси. Я не буду трогать цену картошки, лука или морковки. Меня забеспокоил другой момент. Такого увидеть я не ожидал. 15 рублей за пачку чипсов, вы что, е**нулись? 95 рублей за килограмм. Pringles, понятно, что хорошие чипсы. Но 15 рублей? 10 рублей за Lays. Вот это, конечно, живем», — говорит автор видео.
Судя по видео в TikTok, больше всего белорусы удивлены подорожанию Lays. Например, в одном из магазинов «Евроопт» большая пачка (225 граммов) рифленых Lays стоит 7,19 рубля. В магазине «Соседи» точно такая же стоит 7,22 рубля, а с другими вкусами — 7,31 рубля. При это авторы видео отмечают, что месяц назад большую пачку продавали за 5 рублей.
Видео с ценами набирают сотни тысяч просмотров в TikTok и тысячи комментариев, вот некоторые из них (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):
«А это, видимо, чудесный МАРТ так „отрегулировал“ цены. Именно так формируется ценообразование в РБ! Плохо, когда экономикой занимаются люди, которые к ней не имеют никакого отношения!»
«А вы видели, сколько сейчас картошка стоит? 8 рублей за кг — это ппц. Вот и на чипсы цены растут».
«А 2 литра колы за 5 рублей никого не удивляет?»
«А что вы хотели, видели, как доллар подешевел».
«Это хуже, чем просто пи**ец».
«Просто покупать не нужно за такие цены, тогда, может, и снизят, а то это уже совсем ни в какие ворота».
«Pringles раньше столько стоили, кризис картофеля уже близок».
«Так и „Принглс“ сделаны не из картошки, если почитать состав, из белиберды, еще хуже, чем простые чипсы».
«Перестаем покупать „Лэйс“, будут потом продавать по 2 [рубля]».
«Картошка дорожает же, она давно уже столько стоит, этим не удивишь. Рыбу купи вкуснее. Чипсы — это овощи».
«Я лучше полкило филе куриного куплю, и то дешевле будет».
«Я уже полгода чипсы не покупаю, ну нафиг с такими ценами, проще мяса в корочке пожарить, не хуже будет».
Те, кто часто покупает чипсы, делятся лайфхаками, где их продают дешевле. А также ностальгируют по старым ценам:
«Если знаешь, где брать, то 140 [граммов] - 3 [рубля], 225 — 5».
«Как 70 граммов „Лейса“ скаканули с 2,69 на 3,29».
«От магазина к магазину варьируется. Заходил купить их в „Грошыке“, там они были чуть меньше пяти рублей».
«Зашел в „Фикспрайс“. И там такие же чипсы в такой же пачке стоят 9 рублей».
«Вроде бы в „Фикспрайсе“ они 9 рублей».
«Раньше 5 рублей стоила большая пачка на семью».
«Раньше по 4 рубля стоили, это казалось очень много».
«У нас в магазине стоили 6,53, потом цена поменялась на 7,6, далее на 8,41, следом — 9,61. И в итоге их вообще убрали».
«Скоро по 10 рублей будут, 100%».