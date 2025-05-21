На саммите НАТО в Гааге обсудят военную поддержку Украины
- 21.05.2025, 20:53
Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита Альянса в Гааге государства-члены сосредоточатся на теме военной помощи Украине. По его словам, цель – обеспечить наилучшие условия для украинского сопротивления и долговременного мирного соглашения в будущем.
Рютте подчеркнул, что во время саммита 32 государства-члена НАТО обсудят длительный мир в Украине и ее поддержку, пока продолжаются военные действия.
«Что касается Украины, это также будет темой обсуждения на саммите (НАТО в Гааге), мы должны убедиться, что Украина, пока продолжается борьба, получит всю возможную коллективную поддержку, чтобы иметь наилучшую возможную позицию для ее продолжения», – подчеркнул Марк Рютте.
«А когда наступит мир, чтобы это было прекращение огня или мирное соглашение, которое будет длительным, устойчивым», – добавил он.
Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо «чтобы мы никогда не вернулись к повторению того, что мы видели с Минскими договоренностями».
«Именно этого я ожидаю от Гаагского саммита, и я достаточно уверен, что мы сможем этого достичь», – подчеркнул он.
«Это действительно покажет, что НАТО в составе 32 стран, с экономикой объемом в 50 триллионов долларов, если объединить все это вместе с расходами на оборону на таком уровне, что мы действительно способны защитить себя от любого противника, любого врага», – подытожил Марк Рютте.