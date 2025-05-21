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Сегодня состоится финал Лиги Европы

  • 21.05.2025, 21:04
Сегодня состоится финал Лиги Европы

За трофей сразятся две английские команды.

Сегодня, 21 мая, состоится финал Лиги Европы – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

Матч начнется в 22:00 по Минску.

Поединок обслужат немецкий арбитр Феликс Цвайер с ассистентами Робертом Кемптером и Кристианом Дитцем, а видеопомощником назначен Бастиан Данкерт.

Победа в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» не только принесет трофей, но и обеспечит участие в Лиге чемпионов 2025/2026.

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