Сегодня состоится финал Лиги Европы 21.05.2025, 21:04

За трофей сразятся две английские команды.

Сегодня, 21 мая, состоится финал Лиги Европы – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

Матч начнется в 22:00 по Минску.

Поединок обслужат немецкий арбитр Феликс Цвайер с ассистентами Робертом Кемптером и Кристианом Дитцем, а видеопомощником назначен Бастиан Данкерт.

Победа в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» не только принесет трофей, но и обеспечит участие в Лиге чемпионов 2025/2026.

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