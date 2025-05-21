Сегодня состоится финал Лиги Европы
- 21.05.2025, 21:04
За трофей сразятся две английские команды.
Сегодня, 21 мая, состоится финал Лиги Европы – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».
Матч начнется в 22:00 по Минску.
Поединок обслужат немецкий арбитр Феликс Цвайер с ассистентами Робертом Кемптером и Кристианом Дитцем, а видеопомощником назначен Бастиан Данкерт.
Победа в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» не только принесет трофей, но и обеспечит участие в Лиге чемпионов 2025/2026.