Известный украинский журналист Юрий Бутусов мобилизовался в Нацгвардию 21.05.2025, 21:20

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Он назвал одну из причин такого решения.

Журналист и главный редактор интернет-портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов в мае мобилизовался в Национальную гвардию Украины. Об этом он заявил в эфире «Радіо Свобода».

Одной из причин своего решения Бутусов назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства. Об этой проблеме говорится в частности в недавнем сообщении командира батальона 47-й ОМБр Александра Ширшина.

«К сожалению, все эти реакции на военных, отсутствие порядка в управлении— это результат того, что военно-политическое руководство меряет просто все, что происходит, исключительно в информационной плоскости - в количестве лайков в количестве репостов, в количестве реакций в рейтинге. Война требует решений по существу, именно поэтому я решил идти в армию», - сказал журналист.

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