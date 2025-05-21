закрыть
21 мая 2025, среда, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный украинский журналист Юрий Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

  • 21.05.2025, 21:20
  • 4,416
Известный украинский журналист Юрий Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

Он назвал одну из причин такого решения.

Журналист и главный редактор интернет-портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов в мае мобилизовался в Национальную гвардию Украины. Об этом он заявил в эфире «Радіо Свобода».

Одной из причин своего решения Бутусов назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства. Об этой проблеме говорится в частности в недавнем сообщении командира батальона 47-й ОМБр Александра Ширшина.

«К сожалению, все эти реакции на военных, отсутствие порядка в управлении— это результат того, что военно-политическое руководство меряет просто все, что происходит, исключительно в информационной плоскости - в количестве лайков в количестве репостов, в количестве реакций в рейтинге. Война требует решений по существу, именно поэтому я решил идти в армию», - сказал журналист.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров