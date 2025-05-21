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Грузия нанесла удар по авторынку Беларуси

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  • 21.05.2025, 21:29
  • 6,752
Грузия нанесла удар по авторынку Беларуси

Насколько это существенно для нашей страны.

С середины мая Грузия ограничила для белорусов возможность реэкспорта авто и спецтехники. «Зеркало» посмотрело, сколько автомобилей эта страна поставляла в Беларусь в предыдущие годы.

Решение Тбилиси по реэкспорту

С 15 мая Грузия полностью закрыла возможность реэкспорта автомобилей и спецтехники для граждан Беларуси и России. Теперь граждане Беларуси и России больше не смогут оформлять реэкспорт автомобилей, бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и тракторов даже в третьи страны. Ранее такая возможность сохранялась, несмотря на действующий запрет на прямой экспорт в Беларусь и РФ.

Запрет распространяется на транспорт, ввозимый в Грузию из США и Европы. Его ввели частично еще августе 2023 года в рамках усилий по соблюдению международных санкций.

Поставки два года били рекорды

В прошлом году Грузия экспортировала в Беларусь легковых автомобилей всего на 71 тыс. долларов, следует из данных статистики этой страны. А до этого два года подряд такие поставки были рекордными: на 3,8 млн долларов в 2023-м и 6,4 млн — в 2022-м.

Между тем прежде таких масштабов поставок не было: самой большой она была в 2013-м — на 425 тыс. долларов.

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