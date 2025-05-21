«Барселона» продлила контракт с главным тренером
- 21.05.2025, 21:49
В нынешнем сезоне команда выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте каталонцев.
Новое соглашение с 60-летним немцем рассчитано до лета 2027 года.
Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
Немец на клубом уровне ранее возглавлял «Хоффенхайм» и «Баварию», с которой в сезоне 2019/20 выиграл три главных турнира cезона — чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Также Флик возглавлял сборную Германии с августа 2021-го по сентябрь 2023-го. Он был уволен после невыхода из группы на ЧМ-2022 (также в группе были Испания, Япония и Коста-Рика) и безвыигрышной серии в товарищеских играх.