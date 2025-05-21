закрыть
21 мая 2025, среда, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Барселона» продлила контракт с главным тренером

  • 21.05.2025, 21:49
«Барселона» продлила контракт с главным тренером

В нынешнем сезоне команда выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте каталонцев.

Новое соглашение с 60-летним немцем рассчитано до лета 2027 года.

Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Немец на клубом уровне ранее возглавлял «Хоффенхайм» и «Баварию», с которой в сезоне 2019/20 выиграл три главных турнира cезона — чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Также Флик возглавлял сборную Германии с августа 2021-го по сентябрь 2023-го. Он был уволен после невыхода из группы на ЧМ-2022 (также в группе были Испания, Япония и Коста-Рика) и безвыигрышной серии в товарищеских играх.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров