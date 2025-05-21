В Минске снесли 30-летний долгострой 1 21.05.2025, 22:04

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Что будет на его месте.

В Минске недалеко от центра снесли недостроенное здание. На его месте возведут новое.

Этот объект на улице К.Либкнехта начали строить еще в прошлом веке. Планировалось, что там появится овощехранилище. Чуть позже передумали – решили сделать там бизнес-центр. Но и этой идее не суждено было сбыться. Причина – нехватка финансирования, сообщают «Минск-Новости».

В итоге недостроенное здание простояло 30 лет, а в начале этого года его снесли. На том месте решили возвести многофункциональный комплекс с сопутствующими объектами.

«В частности, это административно-офисные, торгово-развлекательные, выставочные и медицинско-оздоровительные объекты, а также точки общественного питания», – рассказали в администрации Московского района столицы.

Еще там построят подземный многоуровневый гараж-стоянку на 1018 машино-мест и котельную.

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