Польша хочет приобрести у США почти 800 ракет-перехватчиков для Patriot 21.05.2025, 22:17

За почти 6 млрд долларов.

Конгресс США рассматривает запрос Польши на приобретение 788 ракет PAC-2 GEM-T, предназначенных для системы противовоздушной обороны Patriot, за почти 6 млрд долларов.

Об этом пишет портал Defence24.pl.

Отмечается, что запрос поступил в Сенат 15 мая. Согласно тексту запроса о согласии на продажу систем вооружения, Польша заинтересована в приобретении 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для Patriot.

Стоимость заказа может составлять максимум 5,8 млрд долларов, пишет издание.

Запрос Польши касается закупки в 2018 году у США средств противовоздушной обороны, в частности двух батарей системы MIM-104 Patriot за 4,75 млрд долларов. Тогда Польша не приобрела ракет PAC-2 GEM-T, радиус действия которых составляет до 160 км.

Процедура продажи вооружения в рамках программы Foreign Military Sales (FMS) в США требует согласия американского Конгресса, а далее запрос поступает в Государственный департамент США, который через структуру Пентагона сообщает о предоставлении разрешения.

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