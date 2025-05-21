Британцы покорили Эверест новым способом 21.05.2025, 22:30

Они поднялись на вершину менее чем за пять дней.

Четверо британцев стали первыми в истории альпинистами, которые покорили Эверест с помощью ингаляций ксенона — инертного газа, который, по некоторым исследованиям, может помочь организму лучше адаптироваться к гипоксии, сообщают Reuters и BBC.

Экспедиция заняла всего 4 дня и 18 часов — это рекордное время для восхождения без стандартной акклиматизации.

В команду входил и министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс. Перед экспедицией альпинисты проходили трёхмесячную подготовку: тренировались в гипоксических палатках с пониженным уровнем кислорода и вдыхали ксенон в немецкой клинике за две недели до поездки в Непал.

Обычно на акклиматизацию перед восхождением на высочайшую вершину мира тратят от шести до восьми недель. Такой резкий подъём без полноценного приспособления вызывает серьёзные опасения у специалистов. Хотя некоторые учёные считают, что ксенон может стимулировать выработку эритропоэтина — белка, который помогает бороться с нехваткой кислорода, — до сих пор не существует убедительных доказательств его эффективности или безопасности в высокогорье.

Международная федерация альпинизма предупреждает, что вдыхание ксенона может быть опасным, а президент Ассоциации операторов экспедиций Непала настаивает: восхождение без акклиматизации противоречит основным правилам горного туризма. Он предлагает не признавать сертификаты таких альпинистов.

Вместо этого организатор экспедиции Лукас Фуртенбах утверждает, что быстрые восхождения более экологичны и снижают риски для альпинистов, так как те проводят меньше времени в опасной среде.

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