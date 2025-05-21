Зеленский призвал союзников увеличить давление на Россию
- 21.05.2025, 22:54
Москва не дает сигналов о готовности прекратить огонь.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что на Россию нужно оказывать давление, ведь она не дает сигналов о прекращении огня.
Об этом он заявил в вечернем обращении.
«К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию – это то, что абсолютно нужно.
Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину», - сказал президент Украины.