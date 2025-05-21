закрыть
22 мая 2025, четверг, 0:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский призвал союзников увеличить давление на Россию

  • 21.05.2025, 22:54
Зеленский призвал союзников увеличить давление на Россию

Москва не дает сигналов о готовности прекратить огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что на Россию нужно оказывать давление, ведь она не дает сигналов о прекращении огня.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

«К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию – это то, что абсолютно нужно.

Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину», - сказал президент Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров