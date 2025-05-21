Израиль готов завершить войну в Газе 21.05.2025, 23:31

Нетаньяху назвал условия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов завершить войну в Секторе Газа, но при определенных условиях.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Нетаньяху, он готов закончить войну на условиях, которые обеспечат безопасность Израиля, возвращение заложников на изгнание из Газы руководства ХАМАС.

Израильский премьер заявил, что Газа должна быть «полностью разоружена», и Израиль будет «максимально использовать» план президента США Дональда Трампа.

По его словам, план Трампа является «правильным и революционным», согласно которому жители Газы, желающие покинуть ее, смогут уехать.

Нетаньяху добавил, что те, кто призывает Израиль прекратить боевые действия до достижения своих целей, «по сути, призывают к сохранению контроля ХАМАС над Газой».

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