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Роналду может совершить неожиданный трансфер

  • 22.05.2025, 1:49
Роналду может совершить неожиданный трансфер

Ради выступления на клубном чемпионате мира.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти из саудовского «Аль-Насра « в марокканский «Видад».

Об этом сообщает Marca.

Нынешний клуб легенды футбола находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и вряд ли выйдет в Лигу чемпионов АФК.

Результаты команды подталкивают ветерана сменить клуб. Кроме того, «Видад» выступит на Клубном чемпионате мира-2025 этим летом, что также является одной из целей португальца.

Роналду рассматривается «Видадом» в качестве звездного новичка, который позволит популяризировать не только «Видад», но и поднять интерес к футболу во всем Марокко.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за «Аль-Наср» 39 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 4 ассиста во всех турнирах. Действующий контракт нападающего с клубом истекает 30 июня.

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