Зеленский: Украина готова к началу переговоров о вступлении в ЕС 22.05.2025, 2:03

Этот вопрос он обсудил с президентом Евросовета.

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня ряд международных разговоров. Они касались поддержки Украины и вступления в Европейский Союз.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

По его словам, сегодня он говорил с президентом Евросовета Антониу Коштой. Зеленский рассказал ему о переговорах с США и соответствующих договоренностях с другими европейцами.

«Детально готовим и переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров», - сказал президент Украины.

Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Польши Туском, ведь сейчас эта страна председательствует в ЕС, и важно, чтобы это было результативное председательство.

Также Зеленский говорил и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, о возможных форматах встреч и совместной работы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com