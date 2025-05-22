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Зеленский: Украина готова к началу переговоров о вступлении в ЕС

  • 22.05.2025, 2:03
Зеленский: Украина готова к началу переговоров о вступлении в ЕС

Этот вопрос он обсудил с президентом Евросовета.

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня ряд международных разговоров. Они касались поддержки Украины и вступления в Европейский Союз.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

По его словам, сегодня он говорил с президентом Евросовета Антониу Коштой. Зеленский рассказал ему о переговорах с США и соответствующих договоренностях с другими европейцами.

«Детально готовим и переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров», - сказал президент Украины.

Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Польши Туском, ведь сейчас эта страна председательствует в ЕС, и важно, чтобы это было результативное председательство.

Также Зеленский говорил и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, о возможных форматах встреч и совместной работы.

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