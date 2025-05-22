Зеленский: Украина готова к началу переговоров о вступлении в ЕС
- 22.05.2025, 2:03
Этот вопрос он обсудил с президентом Евросовета.
Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня ряд международных разговоров. Они касались поддержки Украины и вступления в Европейский Союз.
Об этом он заявил во время вечернего обращения.
По его словам, сегодня он говорил с президентом Евросовета Антониу Коштой. Зеленский рассказал ему о переговорах с США и соответствующих договоренностях с другими европейцами.
«Детально готовим и переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров», - сказал президент Украины.
Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Польши Туском, ведь сейчас эта страна председательствует в ЕС, и важно, чтобы это было результативное председательство.
Также Зеленский говорил и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, о возможных форматах встреч и совместной работы.