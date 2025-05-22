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Американцы продолжают с недоверием относиться к экономической политике Трампа

  • 22.05.2025, 5:07
Американцы продолжают с недоверием относиться к экономической политике Трампа

Новый опрос.

Одобрение американцами экономического курса президента Дональда Трампа остается низким, свидетельствуют новые результаты опроса Юридической школы Маркеттского университета, пишет Politico. Причиной этого являются, в частности, постоянные изменения в таможенной политике администрации, которые вызывают неопределенность на мировых рынках.

В майском опросе 37% американцев выразили одобрение действий Трампа по тарифной политике, тогда как 63% заявили, что не одобряют их. Подобная картина сложилась и с оценкой борьбы с инфляцией и стоимости жизни: 34% опрошенных одобряют действия президента, а 66% — не одобряют.

В целом опрошенные оценили экономическую политику президента с чистым балансом в минус 16 процентных пунктов: 42% респондентов заявили, что одобряют ее, 58% — что нет.

Таможенная политика Трампа доминировала в информационном пространстве с момента ее объявления на "День освобождения" в апреле, что дало старт неделям нестабильности на фоне обострения глобальной торговой войны.

Тогда президент объявил 90-дневную паузу на большинство пошлин для всех стран, кроме Китая, в ожидании, что это заставит торговых партнеров по всему миру выстраиваться в очередь, чтобы заключать сделки с его командой. После громкого старта переговоров с Великобританией Трамп на прошлой неделе объявил, что Соединенные Штаты не смогут договориться с более чем 50 торговыми партнерами и вместо этого в течение ближайших недель односторонне введут новые тарифные ставки в отношении этих стран.

Успешное управление экономикой было одной из ключевых платформ кампании Трампа и остается центральной составляющей его политического имиджа как многолетнего бизнесмена. Однако последние результаты опросов свидетельствуют о том, что американцы стабильно негативно оценивают экономическую политику президента в его второй каденции.

Более того, недоверие к тарифному плану Трампа наблюдалось еще до апрельского старта новой политики.

В мартовском опросе Маркеттского университета 58% респондентов заявили, что считают новые тарифы вредными для экономики США, тогда как только 28% считали, что они принесут пользу. В том же опросе 58% взрослых американцев заявили, что, по их мнению, экономическая политика Трампа будет способствовать росту инфляции, тогда как 30% считали, что она ее снизит.

Общий рейтинг одобрения Трампа также остается в минусе: в мае его поддержали 46% американцев, тогда как 54% не поддержали. Эти показатели не изменились по сравнению с мартовским опросом.

Опрос Маркеттского университета проводился с 5 по 15 мая среди 1004 взрослых респондентов по всей стране. Погрешность составляет ±3,6 процентных пункта.

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