WSJ: Трамп изменил мнение о Путине 22.05.2025, 7:53

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Такое заявление президент США сделал впервые.

Еще 19 мая в ходе телефонного разговора с лидерами ЕС президент США Дональд Трамп дал понять, что Путин и дальше будет вести войну, так как уверен, что побеждает на поле боя. Самое интересное, что лидеры ЕС о планах Путина все знали и не питали иллюзий, а Трамп впервые произнес вслух такие слова. И это при том, что глава Белого дома неоднократно заявлял, что российский диктатор устал от войны и хочет мира, сообщает The Wall Street Journal.

Даже после таких слов со стороны Путина президент США все равно отказался присоединяться к ЕС и вводить новые санкции против РФ. Еще накануне телефонного разговора с Путиным президент США обещал лидерам ЕС ввести санкции, если Кремль откажется от перемирия.

Единственный позитив из телефонного разговора Трампа с Путиным заключается в том, что отныне и президент США понимает, что российский диктатор не хочет мира.

В ЕС также поняли, что теперь вся военная помощь Украине ляжет на их плечи. Однако при этом Трамп все же даст добро на продажу американского оружия Украине.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что это «не его война», а переговоры должны вести только Киев и Москва. В ЕС заявили, что переговоры в Ватикане между РФ и Украиной станут возможны только тогда, когда Кремль прекратит огонь.

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