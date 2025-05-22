«Будут постоянно проверять — все, кому не лень»6
- 22.05.2025, 8:22
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Гражданка Казахстана рассказала о переезде в Беларусь.
Блогер из Казахстана Наталья Владимировна, видео которой набирают в TikTok до 1 млн просмотров, выпустила серию роликов о своем переезде в Беларусь. Судя по другим ее видео, сейчас она живет в поселке около Речицы, пишет «Флагшток».
Она кратко рассказала как о некоторых позитивных, так и негативных моментах для иностранцев в Беларуси. В частности, отметила, что до получения постоянного вида на жительство «нельзя заниматься предпринимательством, кредит не дадут». Кроме того, необходимо подтверждать легальность доходов.
«Будут постоянно проверять. А проверяют все, кому не лень — школа, участковые», — отметила иностранка.
Видео, которые она выпустила, «чтобы убрать иллюзии и ожидания от переезда в Беларусь», собрали тысячи комментариев.
Во многих откликах люди удивляются решению блогера переехать именно в Беларусь и приводят обратные примеры:
«Живем в Казахстане, никуда не собираемся, уж тем более к Лукашенко. Кстати, у нас есть сотрудница из Могилева — переехала, так она сравнивает Казахстан с Беларусью и говорит, что ее страна отстала на 30 лет, так что не обольщайтесь. Разгромленная Украина и то намного вперед от вас ушла».
Другие казахи в комментариях называют Беларусь «законсервированным совком», но достаточно и тех, кто интересуется темой переезда и уточняет подробности.