Reuters: Украина разработала для ЕС жесткий план давления на Россию 22.05.2025, 8:26

Включая арест российских активов и введение санкций для покупателей российской нефти.

На следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые масштабные шаги для изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций для покупателей российской нефти.

Как пишет Reuters, это произойдет из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения антироссийских санкций. Издание отметило, что в документе, который будет передан ЕС, есть призыв занять более агрессивную и независимую позицию по санкциям против РФ, поскольку роль США в этом процессе стала неопределенной.

В 40-страничном документе есть рекомендация принять законодательство, которое ускорит арест активов ЕС у россиян, находящихся под санкциями, и отправить их Украине. Те, кто находится под санкциями, затем смогут потребовать компенсацию от РФ.

ЕС следует рассмотреть ряд шагов, чтобы санкции применялись более жестко за пределами его собственной территории, включая нацеливание на иностранные компании, которые используют его технологии для помощи России, и «введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти».

«Такие вторичные санкции, которые могут ударить по крупным покупателям, таким как Индия и Китай, станут важным шагом, на который Европа до сих пор не решалась. Трамп публично обсуждал это, прежде чем принять решение не вводить их на данный момент», - подчеркнуло издание.

Также в документе содержится призыв вводить санкции таким образом, чтобы их не смогло заблокировать отдельное государство-член ЕС.

Напомним, после разговора с Путиным в понедельник Трамп решил не вводить новые санкции против РФ, разбив надежды европейских лидеров и Украины.

Издание отметило, что ЕС и Великобритания ввели дополнительные санкции против России во вторник. При этом там все еще надеются, США присоединятся к ним, но открыто обсуждают способы, которыми они могут оказывать давление на РФ и без Вашингтона.

Журналисты акцентировали, что публично Украина пыталась избегать любого намека на критику Вашингтона с тех пор, как президент Владимир Зеленский повздорил с Трампом в конце февраля в Белом доме.

Теперь же в Белой книге по санкциям подчеркивается потенциал ЕС, а также содержится суровая оценка приверженности администрации Трампа усилиям по координации.

«Сегодня на практике Вашингтон прекратил участие почти во всех межправительственных платформах, сосредоточенных на санкциях и экспортном контроле», - говорится в ней.

Вашингтон замедлил работу в группе мониторинга по обеспечению соблюдения ценовых ограничений на российскую нефть, распустил федеральную целевую группу, сосредоточенную на преследовании нарушений санкций, и перенаправил значительное количество экспертов по санкциям в другие сектора.

В документе отмечается, что были разработаны два потенциально крупных пакета санкций США — один правительством, а другой — протрамповским сенатором Линдси Грэмом, — но «неясно», подпишет ли Трамп любой из них.

Неопределенность в отношении позиции США замедлила темпы экономических контрмер и многосторонней координации, но «не должна побуждать Европейский союз ослаблять санкционное давление. Напротив, это должно побудить ЕС взять на себя ведущую роль в этой области», - говорится в нем.

«Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от западного консенсуса по санкциям может также вызвать колебания в ЕС», - отметило издание.

«Выход Америки из режима санкций (был бы) огромным ударом по единству ЕС. Огромным», - сказал Reuters высокопоставленный чиновник украинского правительства.

Как объяснило издание, ЕС не может полностью заменить вес США в оказании экономического давления на РФ. Большая часть воздействия санкций США исходит из доминирования доллара в мировой торговле, с которым евро не может сравниться.

Тем не менее, как подчеркнул энергетический эксперт по РФ в Центре Дэвиса в Гарварде Крейг Кеннеди, смягчение санкций США в отношении России не приведет к значительному возврату иностранных инвесторов и инвестиций, если Европа будет твердо стоять на своем.

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