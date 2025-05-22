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«Тоттенхэм», обыграв «Манчестер Юнайтед», выиграл Лигу Европы

  • 22.05.2025, 8:38
«Тоттенхэм», обыграв «Манчестер Юнайтед», выиграл Лигу Европы
Фото: Getty Images

Поединок проходил в Бильбао.

В среду, 21 мая, в финальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», сообщает betnews.by.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 1:0 (Джонсон, 42).

Поединок проходил в Бильбао.

Единственный гол на счету 23-летнего полузащитника «Тоттенхэма» Бреннана Джонсона. Это был единственный удар «шпор» в створ ворот соперников.

«Тоттенхэм» выиграл второй по престижности турнир Европы впервые с 1984 года. В 2019 году «Тоттенхэм» доходил до финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» второй раз оступился в финале Лиги Европы. В 2021-м команда уступила «Вильярреалу».

«Манчестер Юнайтед» с 2022 года не может обыграть «Тоттенхэм». Последняя победа зафиксирована в октябре 2022 года — в чемпионате Англии.

«Тоттенхэм» завоевал право сыграть в общем этапе Лиги чемпионов-2025/26.

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