В одной из сфер белорусским вузам сильно не хватает абитуриентов 6 22.05.2025, 8:40

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Лукашисты бьют тревогу.

Вступительная кампания начнется только в июле, но Комитет госконтроля уже бьет тревогу по поводу абитуриентов для сельхозвузов. Сложности тут минимум две. Первая — экономике нужно больше ветеринаров, агрономов и инженеров, чем готовы принимать учебные заведения. Вторая — даже этот минимум университеты не могут найти. Масштабы проблемы становятся настолько ощутимы, что для ее решения КГК направился за помощью в Совет министров. В апреле 2025-го ведомство обратилось к правительству и попросило повлиять на ситуацию. «Зеркало» опубликовало данные из закрытой переписки.

Специалисты КГК взялись за цифры приема в сельхозуниверситетах. Они проанализировали, как учатся, распределяются и остаются ли после будущие ветеринары, зооинженеры, агрономы, инженеры. Ситуация оказалась тревожной.

— Установлено, что контрольные цифры приема не согласуются с реальной потребностью в кадрах, — заключили в ведомстве.

Так, по информации КГК, в 2024-м от организаций в университеты поступили заявки на 2900 сельхозспециалистов, которые им будут нужны в будущем. Однако в 2024/2025 учебном году учреждения образования готовы были принять только 2000 студентов, на 31% меньше.

— Например, в Витебской госакадемии ветеринарной медицины в 2024/2025 учебном году, согласно договорам о взаимодействии (речь о целевых договорах. — Прим. ред.), потребность в подготовке специалистов составляла 951 человек, — останавливается на деталях Госконтроль. — При этом план набора утвержден на 651 место.

Проблема, казалось бы, легко решаема — набирать больше абитуриентов. Но все не так просто. Дело в том, что даже то количество мест, которое сельхозуниверситеты сейчас готовы предложить, не заполняется. Так, с 2022-го по 2024-й недобор во всех заведениях, где готовят нужных экономике сельхозспециалистов, вырос более чем в десять раз — с 50 до 525 человек. В 2024-м он составил 26% от плана приема.

— Например, в БГСХА в 2024 году на востребованные экономикой специальности «производство продукции растительного происхождения» и «производство продукции животного происхождения» недобор на очную форму обучения составил 75 и 79 человек соответственно (43 и 69%). В 2023 году — 66 и 39 человек (39 и 35%), — объясняет КГК.

С желающими поступать в сельхозвузы по целевому направлению ситуация еще сложнее. В 2024-м университеты недобрали до плана 58% таких абитуриентов, а за год до этого — 56%.

Изучив ситуацию, Госконтроль назвал причины проблемы. Среди них:

невостребованность среди молодежи профессий сельхозпрофиля;

недостаточная профориентация среди школьников, в том числе и тех, кто учится в аграрных классах.

Однако, как дает понять КГК, эти две сложности — лишь вершина айсберга. По их информации, половина выпускников аграрных вузов после отработки распределения покидают первые рабочие места.

— Отток молодых специалистов из отрасли обусловлен низкой мотивацией выбора профессии, сложными условиями труда, быта и нарушениями трудового законодательства со стороны нанимателей, — считает ведомство. — Так, в 2024 году Департаментом госинспекции труда выявлено 77 нарушений законодательства о труде в сельхозорганизациях, допущенных в отношении молодых специалистов и рабочих.

Плохо сказывается на желании оставаться в сельскохозяйственных организациях и бонус парням от Минобороны, считают в КГК. Он заключается в том, что после срочной службы молодые люди получают возможность свободного трудоустройства.

Представители комитета подчеркивают, что недобор абитуриентов на аграрные специальности, а также то, что многие уходят из сферы, приводит «к необеспеченности отрасли в кадрах».

— На 1 января 2025-го по республике вакантными были 271 должность главного ветврача, или 27% от нужного количества, 1055 мест ветврача (21% от необходимого количества), 272 места для главных зоотехников (29%) и 447 мест зоотехников (18%), — объясняет КГК.

Ведомство считает, что Совмин с заинтересованными органами должен:

усилить взаимодействие учреждений высшего образования с организациями — заказчиками кадров для выполнения плана набора, в том числе на целевую подготовку;

повышать мотивацию выпускников профильных аграрных классов (групп) для дальнейшего их обучения в аграрных учреждениях образования страны;

скорректировать перечень специальностей и исключить неактуальные, по которым не имеется потребности в подготовке кадров.

— Кроме того, учитывая проблемы в аграрной отрасли с укомплектованием квалифицированными ветеринарными кадрами, предлагаем Совету министров совместно с заинтересованными проработать вопрос об обеспечении сельхозпредприятий ветеринарными услугами с помощью сторонних организаций на условиях аутсорсинга, — заключает ведомство.

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