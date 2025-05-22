В Кремле придумали причину не подписывать мирный договор с Украиной
- 22.05.2025, 8:51
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«Версию» поручили озвучить представителю МИД.
На днях ранее российский диктатор Владимир Путин заговорил о том, что Москва готова работать с украинской стороной «над меморандумом о возможном будущем мирном соглашении с определением ряда позиций». Но теперь в Кремле придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. В частности, директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что подписание документа необходимо «новой власти» в Украине, пишет «Главред».
По словам Мусихина, председатель Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский якобы «нелегитимен».
«Важно то, чья подпись (на документах - Главред), потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», - сказал он.
Мусихин при этом добавил, что Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта.
"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас речь идет о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (в данном случае Руслана Стефанчука - Главред) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны - большой вопрос", - заявил дипломат.
Кроме того, Мусихин добавил, что нужно будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом.