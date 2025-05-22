Сенатор Линдси Грэм предупредил Китай о последствиях за поддержку Путина 6 22.05.2025, 9:08

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Линдси Грэм

Республиканец провел продуктивную встречу с послом КНР.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Линдси Грэма в соцсети Х.

Сенатор отметил, что провел «очень хорошую встречу» с послом Китая в США Се Фэном, в ходе которой обсуждался ряд насущных глобальных вопросов, в частности торговля и война между Украиной и Россией.

Китайский посол напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения, Пекин занял позицию достижения мира через диалог и Грэм согласился с такой концепцией.

В ответ сенатор выразил надежду, что «США смогут наладить настоящий диалог с Китаем, которого так не хватает в случае с российским диктатором Владимиром Путиным».

Он также подчеркнул, что «сочетание прекращения огня с искренними переговорами, может привести к почетному и справедливому миру».

«Подавляющее большинство Сената США полагает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это была бы серьезная ошибка, которая может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать нефтяную экономику Путина. Президент Трамп прав: пришло время положить конец этой бойне», - отметил Грэм.

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