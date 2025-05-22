Стало известно, где и когда могут пройти следующие переговоры между Украиной и РФ 1 22.05.2025, 9:30

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В WSJ раскрыли подробности.

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией может пройти в Ватикане в июне, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, президент США Дональд Трамп 18 мая заявил европейским лидерам, что может направить на переговоры госсекретаря Марко Рубио и своего спецпосланника Кита Келлога.

Как ожидается, переговоры в Ватикане начнутся в середине июня, отмечает издание.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в Ватикане ожидаются «технические переговоры», сообщает Yle. По его словам, встреча может состояться на следующей неделе.

Стубб подчеркнул, что США не отказались от своей роли посредника в урегулировании конфликта.

— Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует, — пояснил он.

Ранее Папа Римский Лев XIV предложил себя в качестве посредника между Киевом и Москвой.

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