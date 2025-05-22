«На стол компании гречневую кашу поставить не могу» 2 22.05.2025, 9:32

2,106

Как белорусский общепит справляется с дефицитом картофеля.

В белорусских регионах в некоторых кафе и ресторанах временно убрали блюда из картофеля — посетителям предлагают булгур, кускус, птитим. Но в столичных заведениях ситуация другая, пишет «Зеркало».

Жители страны столкнулись с тем, что «главный овощ» белорусов пропал с прилавков магазинов и существенно вырос в цене. Например, в середине мая на Комаровке в Минске молодой картофель продавали по 12 рублей за килограмм. Такие цены ударили по кошельку белорусов, и теперь многие любители пюре и картошки со шкварками ищут альтернативу. Кто-то вынужденно сократил потребление популярного овоща, а кто-то кардинально перешел на каши.

В более сложной ситуации оказались объекты общепита, где потребление картофеля исчисляется в нескольких сотнях килограммов в неделю.

Убрала пюре и драники

У Оксаны свое кафе в одном из городов Минской области. Заведение специализируется на обеденном меню и банкетах. Каждую неделю она покупает примерно 400 килограммов картофеля, а в месяц выходит больше полутора тонн.

По ее словам, еще прошлой осенью она приобретала картофель по 60 копеек за килограмм. К концу сезона цена выросла до 80 копеек — рубля, а теперь ей предлагают купить его по 3 рубля за килограмм. И то, как отметила женщина, по такой цене овощ уже не найти.

О проблемах с картофелем хозяйка кафе узнала в начале этого года.

«Фермерские хозяйства еще в январе мне сказали, что картофель закончился. Мне так и говорили — это последнее, что я вам привез. Тут закончился, там закончился — звонишь всем, и у всех все закончилось. Я даже сама поездила по деревням нашего района и поспрашивала у людей, кто может продать мне картофель. Что-то я купила, но понятное дело, что частник не может вырастить для меня нужный объем», — рассказала Оксана.

Как отметила предпринимательница, ей ничего не оставалось, как минимально поднять цены и исключить некоторые блюда из картофеля. В частности, она убрала из меню пюре и драники. Вместо этого повара начали больше готовить каш, в том числе таких как, кускус, булгур, птитим.

Отсутствие любимых блюд заметили посетители, но, как призналась Оксана, гости только сперва интересовались, почему нет пюре в меню. Теперь, по ее словам, люди сами видят, что в магазинах картошки нет, а если и есть, то она мелкая и по 3,5 рубля.

По словам Оксаны, сейчас самые большие проблемы возникают с супами.

«Если раньше был борщ с мясом и со сметаной, то сейчас с фасолью, мясом и сметаной. То есть кладешь картошки меньше — добавляешь фасольки больше», — поделилась собеседница.

Определенный выход из ситуации Оксана нашла в том, чтобы больше закупать импортного картофеля, цена которого не так сильно кусается.

«Стараюсь найти какие-то импортные овощи — тот же самый бельгийский картофель. Понятное дело, что фри и дольки — они все импортные, так как в Беларуси не выращивается картофель для фри. Я также покупаю импортные драники и даже импортное замороженное пюре. Но это уже в каких-то частных случаях — кому уж очень надо на какой-то банкет», — поделилась собеседница.

Не повышаем цены

У Марины своя компания, которая выступает в качестве оператора питания для нескольких столовых, куда ежедневно приходит порядка 300 человек. Кроме этого, она организует кейтеринг на выездных мероприятиях.

«Цены в столовых мы поднимать не можем. Иначе мы услышим негодование от наших клиентов и, собственно, просто отвернем их от нас. Поэтому для нас как вариант — заниматься больше кашами, что мы и делаем», — рассказала Марина.

По ее словам, клиенты уже привыкли, что теперь поесть картофельное пюре на обед — это за счастье. Однако жалоб от них не поступает — все относятся с пониманием к сложившейся ситуации.

Что касается кейтеринга, то Марина острой проблемы сейчас не ощущает, так как сезон корпоративов на открытом воздухе еще не открыт.

«Сейчас у нас предсезон, скажем так, и наш основной заказчик хочет видеть на столах мелкие закусочки, какие-то полуфабрикаты шоковой заморозки, где картошка не присутствует. Но если бы сейчас, условно, был бы июнь, когда уже пошли корпоративы, выезды на природу, в лес, то тогда эта ситуация уже сказалась бы на нас. Я условно на стол компании гречневую кашу поставить не могу», — отметила женщина.

Меньше зарабатываем

Екатерина давно работает в сфере общепита, у нее свой ресторан в загородной зоне. Заведение работает только по предварительным заказам, в основном это свадьбы, дни рождения, корпоративы. В меню есть национальные блюда из картофеля, а также гарниры — запеченный, отварной, а также молодой картофель.

«Конечно, картошка выросла в цене — это видят все. Я это вижу больше по себе, по дому, потому что у меня ребенок без картошки и дня прожить не может, поэтому я вынуждена ее покупать и покупать. Что касается ресторана, то лично я цены не меняла с прошлого года, то есть мы просто стали меньше зарабатывать», — поделилась Екатерина.

По ее словам, цена драников в ее ресторане варьируется в пределах 8−11 рублей в зависимости от начинки, а порция отварного картофеля обойдется примерно в 6 рублей.

«Я, конечно, не знаю, что будет дальше, но мне кажется, что это несерьезно — добавлять в суп меньше картошки, чтобы заработать на 3 копейки больше. Наверное, у каждого ситуация зависит от того, где расположен его объект. Сравнивать периферию и столицу — это вообще нельзя. У нас не такой поток гостей — мы настолько не приучены есть в ресторане, как те же жители Минска», — заключила она.

А как в столице?

В нескольких столичных заведениях, специализирующихся на национальной кухне, рассказали, что ситуация с картофелем никак не повлияла на их деятельность.

«Драники — это наше самое популярное блюдо, потому что очень много приезжает иностранных гостей в столицу. У нас их (гостей. — Прим. Sputnik) много всегда. Да, подорожала картошка, но какой-то проблемы я не вижу здесь. У нас все хорошо», — отметил менеджер одного столичного ресторана.

К слову, стоимость драников в этом заведении варьируется от 20 до 35 рублей.

«Наша заведующая производством очень трепетно относится к ингредиентам в блюдах. Для тех же драников не каждая картошка подойдет. Раньше мы использовали сорт «Королева Анна», то есть по рублю мы даже и не закупали картофель», — добавил менеджер.

Еще в одном минском ресторане рассказали, что проблемы с ценами на картофель их не коснулись.

«Наши поставщики сильно не поднимали цены, так как держатся за наши объемы и им это делать просто невыгодно. Они знают, что если мы найдем дешевле картофель, то поменяем поставщика», — отметил управляющий.

По его словам, за последние полтора месяца в ход пошла 1 тонна 117 килограммов картофеля. Несмотря на большой объем, в ресторане не поднимали стоимость блюд из картофеля.

«В начале года мы меняли цены по причине того, что коммунальные услуги выросли, да и в общем цены на продукты растут, но из-за картофеля специально целенаправленно не меняли цены», — заключил собеседник.

Майские праздники не прошли впустую: беларусы посеяли картофель, и в скором будущем его можно будет снова купить по приемлемой цене. Средний срок созревания этого овоща составляет 80−100 дней, ранние сорта созревают быстрее — за 60−80 дней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com