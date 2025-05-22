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«Приходишь домой — не ешь и не моешься, сразу засыпаешь»

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  • 22.05.2025, 9:43
  • 2,292
«Приходишь домой — не ешь и не моешься, сразу засыпаешь»

Белорусы рассказали, как совмещают сразу несколько работ.

Света и Миша работают на износ: у каждого из них есть основная работа, а по вечерам и выходным они занимаются небольшим бизнесом — цветочной фермой. Дмитрий с утра до ночи занят в своем зоомагазине, а параллельно развивает консалтинговую компанию и спасает десятки уличных котов. Василиса, в свою очередь, совмещает офис, студию красоты, успевает монтировать видео — и даже обходится без бессонных ночей. У всех героев статьи на сайте «Онлайнер» по несколько работ и свои причины выжимать из себя максимум.

«Иногда хочется просто разреветься»

Света и Миша живут и работают в Минске, арендуют квартиру, а все свободное время (вечера и выходные) проводят в деревне в 23 километрах от столицы.

Полтора года назад они купили здесь старый деревянный домик — обустраивают его, чтобы в ближайшее время переехать туда жить, а параллельно выращивают на участке цветы и развивают цветочную ферму «Двое в саду».

Эти ребята точно из тех, кому не сидится на месте. Миша пять дней в неделю работает DevOps-инженером в IT. График у него гибкий: можно пораньше начать и закончить, а также два раза в неделю поработать на удаленке. Но все задачи сделать нужно обязательно — без этого никак.

Света, в свою очередь, работает ночным флористом. Смены длятся по 12 часов — с восьми вечера до восьми утра. И так десять раз в месяц. Еще год назад девушка умудрялась параллельно работать в офисе по полдня и писать тексты.

Как только заканчивается основная работа, ребята садятся в машину и едут в деревню. Здесь их ждет вторая полноценная занятость, только вместо офисных стен — природа. Рассада, грядки, прополка, мотоблок, сбор цветов и доставка букетов — так выглядит рутина фермеров.

Вообще, о цветочной ферме всегда мечтала Света. В один момент она поняла, что обычной офисной работы ей недостаточно: она уже не помогала развитию.

— Я любила цветы, но нужных навыков и знаний у меня не было, я никогда не работала на земле. Все думала, как подступиться к мечте, и в итоге выбрала ночную работу флористом — больше не ради денег, а ради опыта. Мне хотелось изучить внутрянку цветочного бизнеса, посмотреть, как устроена индустрия.

Все заработанные в цветочном магазине деньги девушка откладывала на будущую ферму и реконструкцию дома. Это было осознанное решение: не бросать основную работу, а идти к мечте постепенно, накапливая знания и ресурсы.

При этом идеализировать такой ритм не нужно. Со временем из-за постоянной нагрузки приходит сильная физическая и психологическая усталость, отмечает девушка, особенно весной, когда нужно работать на земле каждый день.

— После ночных смен тело буквально просит: «Полежи, дай мне отдохнуть». Но возможности нет. Посплю часа три в день и потом встаю поливать рассаду, еду в деревню. Приходится собирать себя по частям и по чуть-чуть двигаться вперед. Бывают моменты, когда хочется просто разреветься, как ребенку. Но вместо этого идешь в душ и приводишь себя в чувство.

Хорошо помню ощущения прошлой осенью, когда мы поздним вечером под дождем обрезали ветки в саду и таскали их через весь участок. Потом мне нужно было уже в темноте досадить тюльпаны. Когда все закончили, я села в машину и просто не могла пошевелиться от усталости.

Миша, в свою очередь, рассказывает, что путь к большой мечте вынуждает отказываться от когда-то привычных радостей. Практически не остается времени на друзей, спонтанные поездки, прогулки и свидания. Общение между парнем и девушкой сейчас чаще всего сводится к обсуждению предстоящих задач и проблем.

Цветочная ферма у ребят пока хоть и маленькая, но уже приносит небольшую прибыль (за прошлый сезон — около $2500). Большая цель — со временем сделать так, чтобы больше не пришлось искать деньги в найме.

Сейчас все заработанные на основных работах деньги идут на реконструкцию дома и инвестируются в инвентарь, семена, цветы. Уже к концу сезона ребята хотят переехать в дом, чтобы не отдавать деньги на аренду квартиры.

— Да, часто бывает страшно, — говорит Света. — Ты не знаешь, получится ли, справишься ли, хватит ли здоровья. Но интерес все равно сильнее. Хочется жить жизнью, в которой больше смысла. Чтобы то, что ты делаешь, приносило радость и тебе, и другим. А большая мечта, общие цели и даже небольшие промежуточные результаты — все это дает вдохновение двигаться дальше.

«Живу на автопилоте — без чувств и энергии»

Тридцатичетырехлетний Дмитрий живет в ритме, когда в сутках по 25 часов. У него свои зоомагазин и консалтинговая компания, а все свободное время (которого и так очень мало) идет на активную волонтерскую деятельность: парень спасает котов.

— Консалтинговая компания работает не так давно — оказывает услуги телемаркетинга: прозвоны по базам клиентов, презентация товаров или услуг заказчика, ведение переговоров, консультирование, — рассказывает Дмитрий. — Вторая компания — розничная продажа зоотоваров: корма, наполнители, аксессуары, лакомства. Еще у меня бывают редкие подработки в интернет-маркетинге: раз в пару месяцев беру заказы на доработку сайтов или консультирую по их созданию.

У Дмитрия плотный и непростой график: консалтинговая компания требует гибкого подхода. Часть задач он решает в стандартные рабочие часы, часть вечерами или даже ночами, если поджимают сроки.

Параллельно он шесть дней в неделю лично работает в своем зоомагазине: с понедельника по пятницу — с десяти утра до девяти вечера, в субботу — до восьми. Нанять продавца пока не получается: бизнес еще молодой, финансовые показатели не позволяют платить достойную зарплату. А обучать новичка времени нет: клиенты привыкли к персональному обслуживанию.

— Нагрузка у меня большая либо очень большая. Ложусь спать в лучшем случае в час ночи, в худшем — ближе к трем. Проснуться могу в шесть утра, а могу в девять, если совсем без сил, сон нарушен, — рассказывает Дмитрий. — На работе без обедов, максимум успеваю что-то купить и перехватить на ходу. По консалтингу работаю, когда в магазине нет клиентов. Домой возвращаюсь после десяти вечера, а то и позже.

Управляя двумя бизнесами, Дмитрий зарабатывает в среднем около 2500 рублей в месяц. Основная часть денег у него уходит на жилье (около $220) и заботу о 31 коте, трое из которых живут у него дома. На себя парень практически не тратится. Одежду покупает редко, откладывать деньги тоже не получается. Если появляются незапланированные траты, приходится искать подработку или брать в долг.

— Да-да, я тот самый мужик, который не женился и живет с котами, — шутит молодой человек. — На корм, наполнители, еду и лекарства для животных, которые находятся у меня под опекой (жить они могут у других ребят), уходит 800—900 рублей в месяц.

В волонтерство Дмитрий пришел восемь лет назад — после расставания с девушкой и встречи с первым бездомным котенком зимой. Сердце нужно было чем-то заполнить, а животных он любил с детства. С тех пор стал забирать, лечить, выкармливать и пристраивать животных, а последние четыре года занимается этим еще активнее: берет на передержку, отвозит в клиники, ухаживает.

— Животное не может защитить себя. Подбираешь умирающего котенка, а потом он расцветает. Как это может не приносить удовольствие? — объясняет парень. — Честно говоря, я мечтаю со временем открыть приют для животных или ветклинику. И сейчас маленькими шажками двигаюсь в этом направлении.

Через несколько месяцев Дмитрий планирует запустить личный волонтерский проект — с акцентом на просвещение: больше рассказывать людям о том, как можно помогать животным, чем их кормить, как содержать. Также он хочет объединить волонтеров, ведь часто не хватает рук. К слову, если вы хотите помогать животным, но не знаете, с чего начать, можете написать Дмитрию напрямую. А пока молодой человек озадачен тем, как выкроить время на свой проект.

— Если честно, я сейчас выгоревший. Живу на автопилоте — без чувств, без эмоций, без энергии, просто по инерции, механически. Каждый день как день сурка. Чтобы это изменить, мне нужно хотя бы пару месяцев тишины: просто лежать, гулять, свести стресс к минимуму. Но между этим состоянием и решением — цена, которую я пока не могу себе позволить. Бывает, за два-три дня устанешь так, что приходишь домой, даже не ешь и не моешься — просто падаешь и засыпаешь. И если в ближайшее время меня не отвезут под капельницу, значит, будем жить дальше.

Не опускать руки Дмитрию помогает внутреннее упрямство — привычка с детства стремиться только вперед, даже если не все дается легко. А еще не хочется подводить родителей, давать им поводы для переживаний.

— Если я уже начал свое дело — какой смысл сдаваться? Сесть на пособие по безработице, переехать к родителям — такой сценарий точно не для меня. Даже при работе на износ и в полном выгорании нужно двигаться вперед.

«Хотелось лежать и смотреть в потолок»

Двадцатичетырехлетняя Василиса из тех, кто не боится плотного графика. Она совмещает сразу три направления: днем — помощник руководителя в офисе, вечером и по выходным — мастер по реконструкции волос в студии красоты, а в промежутках — еще и видеомонтажер на удаленке.

Практически каждый день у нее занят с утра и до позднего вечера, домой она возвращается не раньше девяти. Периодически берет заказы на монтаж и дополнительно работает дома.

— Бессонных ночей у меня не бывает — то ли потому, что все успеваю, то ли потому, что очень люблю поспать, — улыбается девушка.

Сначала работа была для Василисы возможностью заработать деньги, но с годами платный график превратился в привычку.

— Я начала работать еще со школы, когда на каникулах подрабатывала помощником слесаря. Всегда хотелось иметь свои деньги, хотя родители и так поддерживали меня и давали на карманные расходы, — рассказывает Василиса. — После школы я поступила в университет и продолжила работать: совмещала учебу на дневном отделении с подработкой в рекламном агентстве, основной работой на полставки и периодической подработкой в гардеробе концертного зала.

Девушка признается, что тогда у нее не было конкретной цели, разве что очень сильно хотелось путешествовать. На данный момент она побывала уже в 16 странах.

— Стоит ли оно того? Честно, не знаю, — признается Василиса. — Раньше все давалось проще. В студенчестве казалось, что в сутках 48 часов, я успевала буквально все и не чувствовала усталости. Теперь же, когда работы и обязательств больше, все уже не так легко. Бывали моменты, когда хотелось лежать и смотреть в потолок. Но стоит только начать планировать следующее путешествие с подругой, и мотивация сразу возвращается.

Василиса старается, чтобы в среднем заработок выходил не меньше $1000 в месяц. Этого хватает, чтобы закрыть основные потребности и отложить на путешествия.

В дополнение к основной работе девушка не так давно нашла интересное хобби, которое приносит деньги. Василиса работает мастером по реконструкции волос и со временем планирует обучать других девушек этому мастерству, а через пару лет — открыть свою студию красоты.

Василиса рассказывает, что плотный график никак не повлиял на ее общение с близкими. Она по-прежнему часто видится с семьей и друзьями. Единственное, пришлось отказаться от развлечений на Зыбицкой, но по этому поводу девушка сильно не переживает: считает, что нужно напрячься сейчас, чтобы пожинать плоды позже. Особенно когда речь идет об идее открыть свой бизнес.

— Бросать начатое — точно не моя тема. Убегать от проблем — это все равно что соревноваться на скорость с гоночной машиной: все равно догонит. Поэтому лучше решать их здесь и сейчас. Мои переживания и страхи не помогут все решить, а вот конкретные действия — еще как.

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